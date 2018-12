Outro trabalhador também estava no local no momento do acidente e ficou ferido

O eletricista Ronaldo Fiori Figueiredo, 32 anos, morreu na segunda-feira (3), após sofrer acidente de trabalho enquanto fazia manutenção na rede de energia de Sete Quedas.

Ronaldo atuava como eletricista de linha viva na concessionária de energia elétrica de Mato Grosso do Sul, Energisa, há 3 anos. Ele era de Campo Grande e estava lotado em Dourados.

O Sindicato dos Trabalhadores na Indústria e Comercio de Energia no Estado de Mato Grosso do Sul (Sinergia-MS) lamentou a morte do trabalhador. “Sem palavras que possam expressar nossos sentimentos, deixamos aqui nossa última singela e sincera homenagem. Nosso colega nos deixa um exemplo de trabalho e dedicação”, publicou.

Segundo a nota divulgada pelo sindicato, um outro funcionário identificado apenas como Lindomar estava trabalhando com Ronaldo no momento do acidente e ficou ferido. Ele está internado em um hospital da cidade aguardando transferência para Campo Grande.

A Energisa também lamentou o ocorrido por meio de nota e informou que está apurando as circunstâncias do acidente juntamente com a Polícia Civil. A concessionária ressaltou que “todas as equipes de campo da empresa trabalham devidamente equipados e em dupla, conforme as exigências da Norma Regulamentadora (NR 10)”

A família de Rogério e o funcionário que ficou ferido estão sendo amparados pela Energisa.

*Matéria atualizada às 17h30 para acréscimo de informações