Governador determina ajuda emergencial a Porto Murtinho

Uma força-tarefa do Governo do Estado passou a manhã de quinta-feira (28) em Porto Murtinho, levantando os estragos provocados pela chuva – de quinta a segunda-feira, o índice pluviométrico chegou a 340 milímetros. Esse diagnóstico foi solicitado pelo governador, para que a administração estadual possa auxiliar emergencialmente e com rapidez.

Na quinta-feira a Coordenadoria Estadual da Defesa Civil (Cedec) começou a preparar o envio de cerca de 100 cestas básicas de alimentos que podem atender as necessidades de uma família com quatro pessoas durante 30 dias, além de cobertores, colchões e travesseiros. Os caminhões com os produtos devem sair de Campo Grande nesta sexta-feira (29).

A força-tarefa percorreu o bairro Cohab, onde ficam as 76 casas alagadas, e também o Centro de Múltiplo Uso, para onde o 63 desabrigados foram levados pela Prefeitura municipal. Outros 300 moradores desalojados estão em casa de parentes, segundo informou o prefeito Derley Delevatti. O nível da água está baixando, mas a orientação é para que não retornem para as casas ainda, pois a previsão é de ocorrência de chuvas até o próximo dia 3, quarta-feira.

Após a verificação da situação das casas alagadas pela Cedec, Defesa Civil Municipal e Assistência Social de Porto Murtinho, ficou definido que nenhuma família poderá voltar a ocupar os imóveis sem laudo do Corpo de Bombeiros atestando que não existe risco às famílias.

“Não é fácil para ninguém ter que deixar a sua casa da noite para o dia. Determinei que o nosso governo preste o atendimento necessário para amenizar a situação dos desabrigados e desalojados”, afirmou o governador. Também foi liberado hoje para a Secretaria Municipal de Saúde na quinta-feira R$ 300 mil para a compra de medicamentos. O recurso é originário de emendas parlamentares de Zeca do PT (R$ 100 mil), Vander Loubet (R$ 100 mil) e a contrapartida do Governo do Estado.

Ao acompanhar os trabalhos da força-tarefa em Murtinho, os Parlamentares elogiaram a agilidade na tomada de medidas pelo governador Reinaldo Azambuja. Eles destacaram a importância do perfil municipalista do governador, que tem atendido todos os municípios sem distinção partidária, priorizando o bem-estar da população do Estado.

Além desse apoio humanitário o Governo do Estado, via Cedec, está dando toda orientação à Defesa Civil Municipal no preenchimento do relatório no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, primeiro passo após a decretação da situação de emergência pelo prefeito. O preenchimento correto é importante para agilizar a homologação e reconhecimento da emergência na cidade, por parte dos governos federal e estadual. E isso deve ser feito no prazo de 15 dias a partir do decreto municipal de situação de emergência.

O titular da Cedec, coronel Isaías Bittencourt, explicou que o governo estadual também está auxiliando a Prefeitura na elaboração do plano para a solução dos problemas identificados que contribuíram para a retenção da água da chuva no bairro Cohab e que provocou o alagamento. Segundo ele, é preciso fazer a limpeza dos canais usados para o escoamento da água e o conserto de duas das três bombas da casa das máquinas, de onde é feita a drenagem da água acumulada.

A Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) também está ajudando na montagem desse documento, que deve ser encaminhado ao Governo Federal, para que Porto Murtinho possa contar também com a ajuda da União.