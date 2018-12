João Honório dos Santos, 76 anos, foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (3), em frente ao Estabelecimento Penal de Nova Andradina.

De acordo com informações do site Nova News, o idoso estava caído junto à sua bicicleta. Havia alguns objetos como tesoura, roçadeira e uma garrafa com combustível, o que indica que, possivelmente, ele trabalhava como jardineiro.

Os populares que encontraram a vítima acionaram o Corpo de Bombeiros, mas quando o socorro chegou, a vítima já estava morta. O Núcleo de Perícia realizou o primeiro levantamento e constatou que João morreu de causa natural, possivelmente, um mal súbito.