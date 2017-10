O paraguaio, Edgar Quintana, de 27 anos, morreu depois de colidir a motocicleta que conduzia em um ônibus no início da manhã de domingo (22) na cidade de Chore no Paraguai.

De acordo com o El País, as informações preliminares apontam que a vítima realizou uma manobra imprudente, o que poderia ter causado o acidente.

A promotora Lilian Ruiz ordenou a remoção do cadáver do local do acidente. O teste de alcoolemia que foi feito para Fernando Mario Rivas, motorista do coletivo, deu negativo.