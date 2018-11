O rapaz desapareceu no sábado, no bairro Estrela Dalva

Alexsander Pereira Padoim, 29 anos, que desapareceu no último sábado (10), no bairro Estrela Dalva, foi encontrado no início da noite de segunda-feira (12).

A informação foi confirmada pela irmã do jovem, Aryanne Lívia Laura, que agradeceu ao JD1 Notícias ressaltando que “a reportagem ajudou muito”. Sem dar muitos detalhes, ela informou que seu irmão já está com a família. “Tudo foi um grande susto”, disse.

O desaparecimento

Alexsander havia desaparecido no sábado (10), quando saiu da casa de sua mãe, no bairro Estrela Dalva. Ele estava com o carro do amigo, ainda não há informação se o carro também foi encontrado.