Leilão de 126 lotes de veículos acontece nesta terça-feira

O Governo do Estado prepara para esta terça-feira (5), um grande leilão de veículos inservíveis à administração. Serão ofertados 126 lotes de veículos entre carros, motos e caminhão. A previsão de arrecadação é de R$ 307 mil.

O menor lance inicial, para uma moto Honda CG 125 CARGO com fabricação em 2001 está avaliado em R$ 300. Já o maior lance inicial do leilão, um veículo Toyota Hilux CD 4X4, fabricação em 2009 está fixado em R$ 7 mil.

Segundo o superintendente de Patrimônio e Transporte da SAD, José Alberto Furlan, a previsão é que o leilão seja realizado simultaneamente nas modalidades presencial e eletrônica. “Vamos utilizar o mesmo formato que vem dando certo há dois anos. Os lances no formato online estão disponíveis através do portal. O leilão presencial acontece, a partir das 9h, no auditório da Associação Brasileira de Odontologia de Mato Grosso do Sul (ABO-MS), localizado na Rua Liberdade, 836 Monte Líbano”.

A visitação aos interessados, dos lotes 01 ao 113, está disponível das 8h às 11h e das 13h30 às 16h de segunda à sexta-feira na Rua Jaboatão, 271, no Silvia Regina e aos interessados nos lotes 114 ao 126, no horário das 8h às 13h30, no prédio do Corpo de Bombeiros localizado na rua Castelo Branco, 700 Coronel Antonino.