Marido bêbado corta pescoço de mulher com canivete

O homem estava bebendo no bar com a mulher e ao saírem iniciou a agressão

Uma mulher de 30 anos foi vítima de tentativa de homicídio no final da tarde deste domingo (3), na rodovia BR 163, em Itaquiraí.

De acordo com boletim de ocorrência, Acramildo Furquim, 29 anos, estava ingerindo bebidas alcoolicas em um bar localizado no bairro Esperança, quando começou a querer brigar com pessoas que estavam no local. Ao perceber sua intenção, Joziani Piane da Silva chamou o marido para ir embora e deixou o local.

Quando a mulher atravessava a rodovia, foi alcançada pelo autor que a golpeou no pescoço com um canivete, ferindo-a levemente. A vítima conseguiu fugir e abrigar-se na casa de uma amiga e ligou para a Policia Militar, que foi até a residência e conduziu a mulher ao hospital.

Os policiais encontraram o agressor em casa, alegadando não saber onde deixou o canivete utilizado no crime e afirmando não se lembrar do que havia acontecido.