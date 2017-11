Marquinhos participa de aniversário de escolas da Reme

Exposição de trabalhos, projetos pedagógicos e homenagens a antigos funcionários marcaram, neste sábado (18), os eventos de aniversário dos 20 anos de fundação da escola “Professor Vanderlei Rosa de Oliveira” e dos 50 anos da escola “Coronel Antonino”.

Localizada no bairro Novo Maranhão, a história da escola municipal “Professor Vanderlei Rosa de Oliveira”, que conta com 1,4 mil alunos e 150 funcionários, será contada através de uma série de atividades que irão se estender ao longo de 2018 e que vai abranger desde gincanas a ações pedagógicas.

O lançamento das festividades aconteceu na tarde deste sábado e contou com a presença do prefeito Marquinhos Trad, da secretária-adjunta municipal de Educação, Soraia Inácio de Campos e familiares do professor Vanderlei Rosa.

O prefeito Marquinhos Trad ressaltou que tão importante quanto as homenagens recebidas é ter a consciência de ter contribuído para a formação de profissionais que hoje atuam em diversos setores da sociedade.

“Vocês devem ter orgulho do trabalho desenvolvido e tenham certeza de que fizeram o melhor para os alunos que hoje são advogados, médicos, psicólogos, e professores que podem atuar de forma anônima, mas que são gratos por vocês terem ajudado a pavimentar o sonho deles, de se tornarem cidadãos úteis”, afirmou.

Um dos pontos altos da festa foi a distribuição de mil exemplares do jornal “Voz da Escola”, produzido especialmente para a ocasião e que narra a história da escola em oito páginas desenvolvidas em parceria com a professora responsável pelo curso de História da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), Maria Lima.

O jornal contou com a participação de 80 alunos dos 9º anos da escola, que escreveram os textos, supervisionados pela equipe da UFMS, que colaborou ministrando palestras e auxiliando na organização do material publicado e diagramação. Além da história e biografia de antigos professores e diretores que passaram pela unidade, o jornal também focou nas atividades desenvolvidas pelos alunos e professores durante 2017.

A solenidade também resgatou a história de profissionais que deixaram sua marca na escola e contribuíram com o seu desenvolvimento.

Entre elas, a diretora Ângela Maria Faustino de Oliveira Santos, que trabalhou no local entre 2002 e 2015 e que deu o nome a sala de estudos destinada aos professores.

Não faltou também, a história do professor Vanderlei Rosa de Oliveira, contada através de uma encenação teatral, que mostrou a contribuição do professor para a educação do município.

A primeira professora, Cibele Conceição Marques Baroa e a primeira diretora da escola, Waleska Martins Vieira Zafalon, também foram homenageadas ao lado de outros funcionários.

Para Waleska, a passagem pela unidade escolar rendeu experiências importantes em sua carreira, mas o contato com a comunidade foi, para ela, fundamental no desenvolvimento do seu trabalho. “Para mim foi um privilégio trabalhar aqui porque eu também morava no bairro e fazia parte da comunidade. Muitos momentos foram marcantes, como os amigos que tivemos a oportunidade de acompanhar o crescimento profissional”, disse.

A diretora da escola, Lucilene Fernandes de Oliveira, contou que todos os fatos ocorridos na unidade tiveram significado importante para a construção de sua história, mas ela se lembra da visita ocorrida em 2000, por 30 representantes da Nicarágua, que foram conhecer o trabalho desenvolvido na escola, pois a unidade foi considerada modelo na ocasião.

“Temos uma comunidade muito participativa, que abraça nossas ações. Sem esse apoio não teríamos tantas conquistas”, enfatizou a diretora.

Jubileu de Ouro

Enfatizar a participação da comunidade na escola também foi o objetivo da programação de festividades da escola “Coronel Antonino”, que tem uma história que se confunde com a do bairro.

Junto aos alunos, os professores elaboraram uma exposição de fotos antigas, que retrataram toda a trajetória de funcionários, alunos e da própria unidade. Organizados logo na entrada da escola, os painéis chamaram a atenção dos pais, que buscavam reconhecer parentes e amigos nas fotos.

“Todos contribuíram com o material. Como a maioria dos pais estudou aqui, pedimos a eles que ajudassem resgatando essas fotos”, contou a diretora Nely Jane Mendonça.

Um cartaz com a história do coronel Antonino Mena Gonçalves também foi produzido pelos alunos, que tiveram a oportunidade de pesquisar e conhecer a fundo a vida do militar gaúcho que deu nome a escola.

Durante a solenidade, três gerações de uma mesma família – avó, mãe e filha – que estudaram na unidade foram homenageadas. “Quisemos enaltecer o quanto a comunidade é importante para a escola. Os pais confiam no nosso trabalho”, destacou Nel.

Mostras

Além das homenagens, o público que prestigiou o evento nas duas escolas teve a oportunidade de conhecer os projetos trabalhados pelas equipes pedagógicas com os alunos ao longo do ano através de exposições. Na escola “Coronel Antonino”, que abrange da pré-escola ao quinto ano, o foco dos trabalhos foi a área ambiental. Os alunos produziram brinquedos com material reciclável e alertaram sobre a importância da preservação do meio ambiente.

Já na escola “Professor Vanderlei Rosa de Oliveira”, os temas foram variados, mas também houve uma abordagem das questões ambientais, passando pelas artes, saúde e até política.

Um dos exemplos foi o material apresentado pelos alunos do Ensino Fundamental, que visitaram a comunidade de Furnas do Dionísio e reproduziram, através de textos e ilustrações, os alimentos originários da cana de açúcar, produzidos na comunidade.

Na programação artística das unidades, houve apresentações musicais, danças e teatro, destacando as ações da Divisão de Esporte, Arte e Cultura da Secretaria Municipal de Educação.

Para a secretária-adjunta de Educação, Soraia Inácio de Campos, os eventos destacaram o envolvimento da comunidade nas ações das escolas. “Foram momentos muito importantes porque vimos os pais valorizando o trabalho das equipes das unidades e dos alunos, que mostraram através das exposições todo o conteúdo aprendido no ano”, concluiu.