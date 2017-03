Mineira cai em golpe do envelope vazio após vender cão para campo-grandense

Proprietária do cachorro busca informações sobre o paradeiro do suspeito

Após cair no chamado golpe do envelope vazio a criadora de cães Bianka Vobeto, de 37 anos, relatou a sua revolta no Facebook no inicio desta semana. Ela vendeu um Buldogue Frances e o combinado seria o comprador depositar o valor negociado, R$ 1.500,00, em uma conta informada por ela. Aparentemente o valor havia sido depositado, mas três dias depois Bianka foi informada pelo banco que o envelope do depósito estava vazio.

Com a foto do comprador e do cão que foi vendido na negociação Bianka pede ajuda para localizar o suspeito já que se passaram uma semana da compra e ele ainda não efeituou o pagamento e não atende as ligações. Ela até recompensaria a pessoa caso tenha informações sobre o cachorro.

Em entrevista ao Portal JD1, Bianka relata que mora em Minas Gerais, mas tem parentes em Campo Grande e diariamente vem à cidade. Na última semana, ela postou em redes sociais a foto de um filhote de Buldogue Frances que estaria à venda e que seus pais que moram na capital sul-mato-grossense estariam trazendo o animal do Pará (PA).

Uma pessoa de nome de Robson, que mora em Campo Grande, chamou a mulher no particular e mostrou-se interessado pelo animal, relatando que daria de presente para a sua namorada. De acordo com Bianka, o rapaz se disponibilizou até realizar o deposito online, pedindo o número de sua conta.

A criadora de cães cautelosa falou que estaria na cidade no final de semana, e que entregaria o animal pessoalmente. Diante das conversas, Robson relatou que não estaria na cidade, e que um irmão estaria disposto a pegar o cachorro.

Como o rapaz se interessou pelo animal, Bianka aceitou o pagamento online, e passou as informações para seus pais, que chegaram com o buldogue em Campo Grande no sábado às 2h. Ao chegar na cidade, os pais da criadora de cães já entraram em contato com o suspeito e o entregaram o animal ainda na madrugada do mesmo dia. “No sábado mesmo ele levou o cachorro, e minha mãe recebeu um envelope da mão dele informando que pagamento cairia no banco. Eu achei estranho porque negociamos um pagamento online, e não por envelope, mas decidi aguardar até segunda-feira para confirmação”, comentou.

Nas primeiras horas da manhã desta última segunda-feira (20), Bianka recebeu uma ligação do banco informando sobre o falso pagamento. Imediatamente ela já entrou em contato com o suspeito. “Ele disse que um dos seus clientes realizou o deposito, por isso deu errado. Por telefone pedi para ele resolver o problema mais rápido possível, senão o denunciaria para a polícia”, relatou.

Após aguardar por horas para que o problema fosse resolvido, a criadora de cães percebeu que tinha acabado de cair no golpe do envelope vazio. “Minha mãe tinha relatado que no dia que pegou o cão, ele apresentou com o nome de Diones, mas na verdade em suas redes sociais ele usa no nome de Robson, comentou Bianka.

Com o número de celular em ausente e sem nenhuma informação do suspeito, Bianka está desesperada a procura de informações do estelionatário, que inclusive tem passagens pela polícia. “Acionei uma cliente que é policial e fui informada que ele tem passagens pela polícia por tráfico. Eu acredito que ele pegou o cachorro para comprar drogas. Caso alguém tenha informações desse rapaz, até pago uma recompensa de R$ 500. Quero ter o filhote de volta!”, relatou.

Como este tipo de crime é bastante comum no Brasil, à assessoria de comunicação da Polícia Civil de Campo Grande comentou ao Portal JD1 Notícias para que as pessoas tomem cuidado ao vender algo pela internet. “O que aconteceu com a vítima foi de pura inocência, ela acabou acreditando na pessoa que iria realizar o pagamento, mas na verdade acabou caindo no golpe. O crime é muito comum hoje, o que podemos aconselhar é quando a pessoa realizar uma venda deste tipo, que conheça o comprador e o investigue antes de entregar o objeto”, relatou.