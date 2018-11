As duas melhores bandas de heavy metal da Capital se reúnem neste sábado (24) para um show histórico. Alter Ego e Shadows Legacy se apresentam no Blues Bar, a partir das 22h, para uma experiência única dos fãs que curtem o estilo musical.

A noite será de lançamento 2º CD da Shadows Legacy, intitulado “Lost Humanity”. Conhecidos no cenário por terem aprovação do ex-vocalista do Iron Maiden, Blaze Bayley, os músicos trazem novidades neste novo trabalho.

“Amadurecemos muito musicalmente e nosso som está mais heavy metal do que nunca”, conta o guitarrista Leandro Motta, que foi responsável por parte das composições do disco.

Junto com ele, o grupo composto por Wille Garcia (vocal), Max Batista (guitarra), Luciano Rivero (baixista) e Augusto Souza (baterista) se debruçaram dois anos para chegar ao resultado do show deste sábado.

“É o show mais importante da nossa carreira. Estamos pensando em tudo para fazer o melhor evento das nossas vidas”, assegurou o vocalista. Os ingressos antecipados já estão à venda até amanhã no site www.sympla.com.br. Além de ter a entrada por R$ 15, há a opção de já adquirir o novo CD por apenas R$ 25. No dia do evento, a bilheteria estará cobrando R$ 20.

Juntos há 12 anos, o Shadows Legacy foi crescendo na cena undergroud com um trabalho autoral, se tornando referência do heavy metal tradicional em Mato Grosso do Sul. Os músicos já dividiram palco com grandes nomes, como o próprio Blaze Bayley, André Matos (ex-vocalista do Angra e do Shaaman), Edu Falaschi (ex-vocalista do Angra e atual do Almah), Predator, Violator, Perpetual Disgrace, HeadHunter DC e Vader, além de representar o Estado em vários festivais de heavy metal importantes do país.

Serviço:

Show Shadows Legacy - Lançamento CD “Lost Humanity”

Quando: Sábado (24), às 22h

Onde: Blues Bar (Rua 15 de Novembro, 1186 - Centro)

Quanto: R$ 15 ou R$ 25 com o CD no site www.sympla.com.br

Mais informações: (67) 9 9257-3791