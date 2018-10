Confiante na vitória de Jair Bolsonaro (PSL) para a Presidencia da República, a deputada federal reeleita, Tereza Cristina (DEM) afirmou neste domingo (21) que "o Brasil terá cara nova a partir de 2019".

A parlamentar participa da caminhada pró-Bolsonaro em Campo Grande, que acontece nos altos da Afonso Pena. Para ela, a população que adere a caminhada, clama por mudança e está cansada do PT no poder. “Hoje estamos aqui porque queremos o PT eles fora do jogo”, disse Tereza.

O caminhoneiro Paulo Isidoro confirma o que a deputada afirma. Isidoro lembrou que Dilma, quando presidente, chegou a afirmar que “o Brasil não precisava de caminhão para transportar”.

(Paulo Isidoro é caminhoneiro e apoia o presidenciável por acreditar em valorização da categoria)

Ao considerar como falta de respeito com a categoria, o trabalhador afirmou que participa da manifestação por ver em Bolsonaro uma possibilidade para apoio à categoria. “Espero que Jair Bolsonaro nos apóie para que possamos ter um salário digno e mais valorização”, disse.