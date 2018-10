As obras do Reviva Campo Grande estão adiantadas em 5% do cronograma final e já tem 35% da obra concluída. Até o final de novembro, seis quadras serão entregues e alguns comerciantes já serão beneficiados com as obras.

No mês de dezembro as obras serão suspensas para não prejudicar as vendas de fim de ano, e serão realizadas pequenas intervenções, para não atrapalhar nem o trânsito dos veículos e nem o trafego dos pedestres. As obras serão retomadas no dia 6 de janeiro de 2019.

A expectativa é que toda a obra fique pronta até março de 2020, e que a estrutura de engenharia seja entregue em novembro do ano que vem.

O engenheiro da empresa responsável pela obra de revitalização na 14 de Julho, Carlos Crementino, falou que resolveram fazer a troca da infraestrutura que está por baixo. Os cabos telefônicos, água, esgoto, drenagem até o gás, foram feitos nas seis primeiras quadras que foram e estão sendo reformadas.

Carlos resaltou que a obra está sendo realizada com a infraestrutura funcionando, e quando for fazer a retirada dos cabos de energia “tudo tem que estar pronto”, todas as caixas para onde os transformadores de energia vão ser colocados, serão subterrâneas.

O titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SISEP) Rudi Fiorese disse que “a infraestrutura para receber os cabos, está sendo feita junto da estrutura de água, esgoto e drenagem", e que a retirada dos postes de energia será uma das últimas coisas a ser feita. Fiorese, ainda ressaltou que espera que os proprietários dos comércios invistam nos seus imóveis, pois a 14 de Julho será revitalizada.