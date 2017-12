Oficiais da Marinha caem por tráfico em Rio Brilhante

Três oficiais da Marinha foram presos na última sexta-feira (8), em Rio Brilhante por associação criminosa e tráfico internacional de armas.

Os militares estavam com cinco armas e mais de 1000 munições, viajavam em um ônibus com destino ao Rio de Janeiro,quando foram abordados pela PRF, eles se identificaram como Oficiais da Marinha do Brasil.

Os presos foram conduzidos para a Delegacia da Polícia Federal de Dourados. O trio foi enquadrado por tráfico internacional de arma de fogo e associação criminosa.

Foram encontradas com os militares:



- 02 (duas) Espingardas cal. 12, número de série raspado, marca BOITO.

- 03 (três) Pistola 9mm, número de série rapasda, marca Glock.

- 08 carregadores de Pistola cal. 9mm.

- 260 munições cal. 12

- 100 munições cal .40 Winchester.

- 900 munições cal. 9mm.

- 02 coldre para pistola.

- 01 case para arma longa.

- 01 bandoleira.

- 02 placas balísticas para colete.

- 04 acessórios para cal. 12