Pedreiro que tentou matar a mulher vai a júri popular

O pedreiro Renato França Sampaio, 25, vai a júri popular nesta terça-feira (15) pela acusação de tentar matar a mulher e o tio a facadas, em 2014, no bairro Guanandi – região sul de Campo Grande. Em março deste ano ele foi preso de novo com drogas, munições e armas que escondia na casa do cachorro.

Consta na denúncia que no dia 30 de março de 2014, que o rapaz discutiu com a esposa suspeitando de uma traição. Ele foi até a cozinha, pegou duas facas e a ameaçava para contar se tinha outro homem. O tio tentou intervir, quando foi golpeado no abdômen.

A mulher tentou impedir, quando também foi esfaqueada por várias vezes. Renato apenas parou de esfaqueá-la quando acreditou que ela estava morta. Pouco depois ele fugiu da casa. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e passaram por cirurgias.

O casal morava com a mãe dele, o tio, e os filhos. Em 2013 eles tinham terminado o relacionamento por conta da agressividade de Renato, porém, reataram em outubro do mesmo ano.

A defesa tentou afastar as qualificadoras de tentativa de homicídio das vítimas, mas o juiz titular da 1ª Vara do Tribunal do Júri, Carlos Alberto Garcete de Almeida, decidiu submeter o acusado a julgamento por júri popular pelo crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil com relação esposa e apenas lesão corporal ao tio.

Longa ficha na polícia

Renato possui uma longa ficha criminal com seis por passagens tráfico de drogas, porte de arma, agressões e violência doméstica. Ele foi preso em março deste ano após uma denúncia anônima dizendo que ele a casa, também no bairro Guanandi, era usada como boca de fumo.