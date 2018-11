No Brasil, um levantamento feito pela Safras & Mercado mostra que o plantio de milho verão da safra deste ano e do próximo, 2019, atingiu 58,7% da área estimada de 4,107 milhões de hectares. Na região centro-oeste, em Mato Grosso do Sul, um dos principais estados envoltos no plantio de milho, alcança 45% da área prevista de 1,155 milhão de hectares.

Cuidados importantes para uma bom plantio e colheita

Para que o plantio e colheita sejam positivos para uma boa produção e rentabilidade, é necessário planejar e se atentar a alguns detalhes na safra do milho. A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) auxilia o produtor a alcançar esses números significativos.

Uma das dicas da Empresa é em relação à escolha da semente que será plantada, pois é o principal insumo de uma lavoura. O produtor deve analisar as características dos materiais mais adaptados para sua região, principalmente quando se trata do potencial produtivo, estabilidade, resistência a doenças, adequação ao sistema de produção em uso, e as condições do clima e solo. Outro ponto importante, é estar atento ao prazo de validade das sementes adquiridas e se a germinação está próxima de 100%.

O planejamento para o produtor que irá plantar milho é primordial nesse processo, pois o cenário é rodeado de incertezas. O agricultor precisa fazer boas escolhas para conseguir economizar o que puder e buscar colher o máximo.

O adubo é muito importante nos tratos culturais que devem ser feitos no plantio, ou após o mesmo, para garantir uma maior produtividade. Seguindo um bom planejamento, e estando sempre atento ao controle de pragas e insetos, a colheita estará dentro do número esperado e os gastos poderão diminuir, fazendo assim com que o lucro da safra do milho aumente consideravelmente.