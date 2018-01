PM atira em desconhecido e é esfaqueado, após discussão com mulher em bar de Coxim

Dois homens ficaram feridos na noite de domingo (7), em Coxim, cidade distante 253km de Campo Grande. Um polícial mititar do estado do Mato Grosso, de 34 anos e outro homem da mesma idade, teriam brigado em uma uma conveniência.

De acordo com o site Edição MS o PM estava em uma conveniência e teria começado a discutir com uma mulher, com quem teria um relacionamento amoroso. Nesse momento, o homem que estava no localviu a discussão do casa, saiu em defesa da mulher e teria recebido um tiro do policial. Uma grande confusão começou e, uma terceira pessoa ainda não identificada, teria esfaqueado o policial, o deixando com as vísceras expostas, que foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e SAMU e, foi levado para o hospital da cidade.

Devido a gravidade dos ferimentos e seu estado clínico, o PM deve ser transferido para a Santa Casa de Campo Grande. Ainda de acordo com o site Edição de Notícias, o irmão do militar que também é policial afirmou que houve uma discussão de um casal na conveniência, mas que não era seu irmão o envolvido. A polícia procura pelos envolvidos na briga.Nesse momento, três pessoas teriam se aproximado do PM e a mulher teria o esfaqueado e, ele sacou o revolver, de calibre 38 e atirou.