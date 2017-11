Por 13 a 7, ALMS aprova Reforma da Previdência em segunda votação

Em meio a muita gritaria dos manifestantes, por 13 votos a 7 a Reforma da Previdência em Mato Grosso do Sul foi aprovada em segunda votação na Assembleia Legislativa.

A sessão durou pouco mais de 10 minutos e foi iniciada e meia gritos de “não vai votar” e “vergonha”, dos cerca de 300 manifestantes que lotaram o plenário da casa de leis.

Entre os deputados que votaram contra estão o Cabo Almi, Pedro Kemp, Joçao Grandão e Coronel David.



Reforma da previdência

O PL implementa "competências já asseguradas por lei à Agência Previdenciária do Estado (Ageprev), bem como reestrutura o financiamento do regime próprio de previdência dos servidores estaduais, mediante o desfazimento da segregação de massas e segurados do MSPREV, criada pela Lei 4.213, de 28 de junho de 2012, com a consequente unificação dos Planos Financeiros e Previdenciário no nominado 'Plano de Previdência Único' e a criação da previdência complementar".

O projeto incorporou emendas e escalonou o aumento da contribuição previdenciária do servidor em 12% para 2018, 13% para 2019 e 14% até 2020.