Prefeitura disponibilizou carnês do IPTU 2018 pela internet

Os cerca de 400 mil carnês do IPTU 2018 começaram a ser entregues pelos Correios, mas a opção online já está disponível a todos os contribuintes.

A Prefitura disponibilizou pela internet os carnes do IPTU 218, para oferecer mais comodidade à população. Quem quiser consultar seu carnê on-line já está disponível no site da Prefeitura Municipal de Campo Grande, para impressão de guias.

A opção oferecida pelo administrativo municipal através da Agência Municipal de tecnologia de Informação e Inovação (Agetec) facilita a vida do contribuinte e retoma o serviço que era oferecido até 2015.

Antes, o acesso às guias do Imposto Predial e Territorial Urbano só poderia ser feita no primeiro mês do ano seguinte, ou seja, em janeiro.

Os 396 mil carnês do IPTU 2018 começaram a ser entregues, via Correios, nesta segunda quinzena de dezembro para os contribuintes de Campo Grande.

Para quem está viajando ou até mesmo precisa antecipar a quota, as guias de pagamento poderão ser emitidas no site www.campogrande.ms.gov.br na opção IPTU.

“Facilitar o acesso do cidadão, de qualquer lugar, à serviços públicos, prova que a gestão é transparente e moderna”, ressalta o diretor-presidente da Agetec, Paulo Fernando Garcia Cardoso.

Confira os vencimentos do IPTU 2018:

10 de janeiro – Para pagamento antecipado à vista, com 20% de desconto

9 de fevereiro – Para pagamento antecipado à vista, com 10% de desconto

12 de março – 1º vencimento para quem parcelar o imposto, que pode ser feito em até 10 vezes