Puccinelli é alvo da quinta fase da Lama Asfáltica

O ex-governador de Mato Grosso do Sul, André Puccinelli, é um dos alvos da quinta fase da Operação Lama Asfáltica, chamada Papiros da Lama, deflagrada na manhã desta terça-feira (14), pela Polícia Federal a Controladoria Geral da União e a Receita Federal.

A PF está no apartamento do ex-governador, em Campo Grande, desde às de 6h. Segundo informações, a Polícia Federal cumpre mandado de busca e apreensão.

O advogado do ex-governador, René Siufi, afirmou que ainda não tem informação da ação da PF na quinta fase da Operação.

Papiros de Lama

A quinta fase da Operação Lama Asfáltica investiga desviou recursos públicos por meio do direcionamento de licitações públicas, superfaturamento de obras públicas, aquisição fictícia ou ilícita de produtos, financiamento de atividades privadas sem relação com a atividade-fim de empresas estatais, concessão de créditos tributários com vistas ao recebimento de propina e corrupção de agentes públicos.

De acordo com a PF, os recursos desviados de mais de R$ 235 milhões, passaram por processos elaborados de ocultação da origem, o que configura lavagem de dinheiro.

A PF cumpre dois Mandados de Prisão Preventiva, dois Mandados de Prisão Temporária, seis Mandados de Condução Coercitiva, 24 Mandados de Busca e Apreensão, e o sequestro de valores nas contas bancárias de pessoas físicas e empresas investigadas.

As medidas estão sendo cumpridas em Campo Grande, Nioaque, Aquidauana e São Paulo, com a participação de mais de 300 Policiais Federais, servidores da CGU e servidores da Receita Federal.