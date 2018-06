Secretaria de Meio Ambiente tem novo titular

O arquiteto Luis Eduardo Costa assumiu nesta sexta-feira (8), o comando da Secretaria de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur). A partir de hoje, ele exercerá a função deixada por José Marcos Fonseca, que pediu exoneração do cargo.

A substituição será publicada em uma edição extra do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) ainda hoje. Costa ocupava a função de adjunto na Semadur antes de ser eleito para o novo cargo.

O secretário é natural de Campo Grande e formou-se em arquitetura e urbanismo em 1994. Foi professor universitário por oito anos, vice-presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) de Mato Grosso do Sul e diretor da Federação Nacional dos Arquitetos. Atualmente, é presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do estado.