A secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) vai aumentar as rondas ostensivas da Polícia Militar (PM) no bairro Los Angeles de Campo Grande. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (16), pelo vereador Carlão (PSB).

O parlamentar ressaltou que o aumento do serviço atenderá as reclamações de lideranças comunitárias que reclamam sobre o crescimento da violência e assaltos ocorridos naquela região.

“Essa situação traz insegurança aos moradores locais, necessitando assim de medidas rígidas e eficazes no combate a criminalidade. Fico feliz em perceber a atenção do Governo do Estado e da PM para garantir a segurança nos bairros da Capital”, ponderou.