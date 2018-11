O governador Reinaldo Azambuja afirmou nesta segunda-feira (5), que vai se reunir com o presidente eleito, Jair Bolsonaro, para discutir a segurança na fronteira.

Ainda não há uma data específica, mas, segundo a assessoria, o presidente eleito já adiantou que quer a reunião com Reinaldo ainda nesta semana. “Uma das pautas prioritárias é a segurança de fronteira. Vou levar o projeto de blindagem para discutirmos a integração com as forças estaduais”, disse Reinaldo.

Durante agenda em Corumbá, o governador ainda falou sobre o projeto da ferrovia TransAmericana que vai conectar o Porto de Santos – São Paulo, aos portos chilenos e peruanos, passando por Mato Grosso do Sul. “É artéria vital para o desenvolvimento de Corumbá. Vai integrar os oceanos Atlântico e Pacífico”, destacou o governador.

A pauta será discutida nos próximos dias, em Brasília, com representantes da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). “Vai encurtar caminhos. De Corumbá aos portos chilenos e peruanos serão 1.514 quilômetros. Isso dá desenvolvimento e competitividade enorme para nós, pois 66% das exportações do estado vão para países asiáticos”, explicou.