Sol o dia todo e sem nuvens em praticamente todo estado

Céu claro em todo o estado nesta segunda-feira (16). No período da tarde, a previsão é de névoa seca em todo o Mato Grosso do Sul, e a noite, céu claro e sem nuvens. As temperaturas permanecem estáveis.

Em Campo Grande, a temperatura mínima é de 18°C e a máxima de 33°C.

Em Dourados e região, a mínima prevista é de 19°C e a máxima de 33°C.

Três Lagoas tem mínima é de 22°C e a máxima de 34°C.

Em Corumbá e Ladário, a mínima é de 21°C e a máxima de 35°C.

No sul do estado, a mínima é de 20°C e máxima de 34°C, em Mundo Novo.

Na região norte, Sonora registra mínima é de 17°C e máxima de 33°C.