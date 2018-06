Suposto membro do PCC é preso com armamento pesado

Um suposto membro do Primeiro Comando da Capital (PCC) foi preso nesta terça-feira (12), com armamento e munições de grosso calibre na rua Abib Possik, no Residencial Betaville, em Campo Grande.

Manoel Martins Filho, conhecido por “Abe”, é conhecido da polícia, tem ficha criminal extensa e ainda é suspeito de integrar a facção criminosa PCC.

Com ele foi apreendido uma pistola CZ, calibre 9mm, importada da República Tcheca, com 34 munições de mesmo calibre. A pistola é de uso exclusivo das forças de segurança.

Também foi apreendido um revólver calibre 357 Magnum municiado com seis projeteis; um revolver calibre 38 com numeração raspada, além de 38 munições importadas e 50 munições calibre .40 CBC, também de uso exclusivo das policias Civil e Militar.

Manoel já havia sido preso anteriormente por tráfico de drogas, tentativa de homicídio, receptação e porte ilegal de arma.