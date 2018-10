O teatro municipal de Campo Grande que está fechado há 28 anos passara por uma reforma, e a capital de sul-mato-grossense deixará de ser a única capital do país a não ter um teatro municipal.

Na tarde desta sexta-feira o prefeito falou da emenda parlamentar garantiu a liberação de R$ 686 mil para que o teatro possa abrir as portas novamente, o que deve ocorrer até agosto de 2019, e o do Teatro Municipal José Octávio Guizzo voltará a receber vários tipos de eventos.

Marquinhos ainda ressaltou a importância da revitalização, "todos os eventos que acontecem, ficam muito distantes do acesso popular, por essa razão será revitalizado o teatro Municipal".

Rudi Fiorezi, secretário de Obras de Campo Grande, explicou que o prazo para aprovação do recurso é de até nove meses. Mas a expectativa é que a licitação para as obras no teatro seja lançada no começo do ano de 2019.

Construído em 1971 na avenida Afonso Pena, ele fica ao lado da prefeitura, ele passou a se chamar Teatro José Octávio Guizzo, depois da reforma em 1990, o local já recebeu grandes espetáculos por muitos anos. E o nome é em homenagem ao advogado e escritor que realizou várias pesquisa sobre a atriz Glauce Rocha.