Trechos da Mato Grosso e Antônio Maria Coelho estão interditados para obras

Os motoristas que circularem nesta segunda-feira (20) na Avenida Mato Grosso (sentido bairro/centro), depois da rotatória com a Nelly Martins e Antônio Maria Coelho (entre a 13 de Junho e Rio Grande do Sul), devem ficar atentos, pois o trânsito nestes trechos está interditado para obras de recapeamento.

Segundo a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), a opção para quem vem da região do Carandá Bosque e Parque dos Poderes sentido centro da cidade, é entrar pela Rua Krpitonio e dai alcançar a Rua das Garças. Outra opção é entrar pela Hermelita de Oliveira, também chegar a Rua das Garças.

Na Avenida Mato Grosso, o recapeamento é executado próximo das obras do Complexo Mata do Jacinto etapa D, que contempla a recuperação do pavimento de várias ruas nesta região adjacente ao Parque dos Poderes. A intervenção começou na rotatória com a Avenida Hiroshima, atravessou a rotatória com a Avenida Nelly Martins e se estenderá até a Rua Ceará.

Na Antônio Maria Coelho, já recapeada entre a Furnas e a Mato Grosso, o serviço está sendo feito pelas Águas Guariroba, que usa uma técnica diferente, a do micro revestimento asfáltico. Na semana passada foi feito o tapa-buraco em toda a extensão onde haverá a intervenção (desde a Avenida Ernesto Geisel e a 25 de Dezembro).