Três crianças morrem em incêndio em galpão com moradores de rua

Três crianças morreram em um galpão incendiado, no bairro da Mooca, em São Paulo. O incêndio que destruiu o balcão, no qual estavam as crianças, ocorreu nesta sexta-feira (25) à noite. O galpão, na zona leste de São Paulo, era ocupado por pessoas em situação de rua. Não há informações sobre a quantidade de famílias que vivia no local.

Os corpos foram encontrados carbonizados. Um grupo de de 60 bombeiros em 20 viaturas participou da operação. O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência às 19h10 de ontem. De acordo com a assessoria de imprensa, a situação do local era precária.

O local foi isolado e o trânsito parcialmente bloqueado na área para a perícia.