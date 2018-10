Policiais estiveram na empresa Energia Engenharia Serviços e Manutenções Ltda - EPP que foi contratada no ano passado pela administração municipal por R$ 1.958.000,00, sem ter passado por processo licitatório. A empresa é um dos alvos da Operação Pregão desencadeada nesta quarta-feira (31), em Dourados,

A medida foi tomada para oferecer merendeiras à Rede Municipal de Ensino num período de seis meses.

Inquérito Civil para apurar esse processo foi instaurado em outubro de 2017 e prorrogado em maio desse ano pelo Ministério Público Estadual por mais um ano, para continuidade nas investigações.

Pela manhã, policiais cumpriram mandados de busca e apreensão na Energia e deixaram a empresa, localizada na avenida Presidente Vargas, com várias caixas contendo documentos. Integrantes da força-tarefa também estão na Secretaria Municipal de Fazenda e no Departamento de Licitação, no CAM (Centro Administrativo Municipal).