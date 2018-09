Foi apreendido com eles o pescado, barco, motor e petrechos ilegais de pesca

Policiais Militares Ambientais de Bataguassu autuaram na quinta-feira (20) dois pescadores, um de 45 anos e outro de 55 anos, moradores de Brasilândia, por pescar embarcados sem licença ambiental. A ação foi durante fiscalização fluvial no rio Pardo, no município de Santa Rita do Pardo, a 40 km da cidade.

De acordo com a PMA, com os infratores foram apreendidos um barco, um motor de popa, um molinete e duas carretilhas com varas, uma caixa isotérmica, além de 22 kg de pescado das espécies pintado e piau-três-pintas.

Os policias efetuaram auto de infração administrativo e aplicaram multa no valor total de R$ 2.460,00. A pesca sem licença não é crime ambiental. Trata-se somente infração administrativa. Logo que sejam pagas as multas, os pescadores poderão ter os materiais restituídos, porém, o pescado será doado para instituições filantrópicas.

A PMA ainda retirou do rio, 53 anzóis de galho e duas redes de pesca (petrechos proibidos). Várias embarcações foram fiscalizadas, porém, todos os pescadores respeitavam a legislação.