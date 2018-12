Na noite desta segunda-feira (17), uma casa de madeira foi destruída pelo fogo em Fátima do Sul. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas as chamas já estavam espalhadas pela residência. Segundo a moradora da casa, o incêndio foi criminoso. Ninguém ficou ferido.

Os bombeiros contiveram as chamas e impediram que o fogo se alastrasse para casas vizinhas. A dona da residência, contou ao Portal MS 24h que, no momento do incidente, ela encontrava-se deitada, e que a mesma suspeitava que seu ex-convivente seria o autor do incêndio.

Segundo a moradora, seu ex não estaria aceitando o fim do relacionamento, e recentemente teria vindo de Nova Alvorada do Sul atrás dela, a fim de reatar o romance, porém sem sucesso. Ela acredita que ele seria o autor do incêndio, que além de destruir totalmente a residência, também destruiu moveis e utensílios, não sendo possível salvar nada.

A Polícia Militar esteve no local e o caso deve ser apurado.