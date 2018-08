Aconteceu no último sábado (18) o Dia D da Campanha de Vacinação contra a Poliomielite e Sarampo, onde 32% das 47.574 crianças com idade entre um ano a menores de cinco anos (quatro anos, 11 meses e 29 dias) foram vacinadas.

A campanha segue até o dia 31 e as salas de vacina das 66 unidades básicas de saúde (UBS/UBSF) de Campo Grande funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h15 às 11h e das 13h às 16h45. Aos sábados, domingos e feriados, quatro locais de vacinação funcionam no mesmo horário: CRS Cophavilla II, Aero Rancho, Tiradentes e Nova Bahia.

O alerta da Secretária Municipal de Saúde é para que mesmo que a criança já tenha recebido as doses das vacinas no passado, que receba outra dose durante a campanha para garantir a imunização contra as doenças. Os pais e responsáveis devem comparecer às UBS/UBSF com suas crianças, levando a caderneta de vacinação para avaliação e registro da vacina.

O Ministério da Saúde reforça que todos os pais e responsáveis têm a obrigação de atualizar as cadernetas de seus filhos, em especial das crianças menores de cinco anos que devem ser vacinadas, conforme esquema de vacinação de rotina.

Em Campo Grande, a campanha será somente para crianças. O público adulto neste momento não será vacinado.

Confira os gráficos da cobertura vacinal na campanha: