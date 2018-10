Reinaldo Azambuja (PSDB) atestou que a Caravana da Saúde continuará atendendo todas as regiões de Mato Grosso do Sul, caso seja reeleito. "Milhares de vidas foram salvas pelo mutirão e que aquela espera de anos chegaram ao fim", afirmou o governador.

A caravana esteve em todas as regiões do estado de Mato Grosso do Sul e devolveu a alegria de viver para muita gente. Já foram realizados mais de 500 mil atendimentos, um total de 60 mil cirurgias, 150 mil consultas e 10 mil exames de alta complexidade. Há ainda as edições da Caravana nas escolas e nas aldeias indígenas.

A regionalização ampliou e equipou unidades hospitalares em todo o estado. Em Campo Grande o Hospital do Câncer ganhou uma ala nova e foi instalado um acelerador linear moderno para atender pacientes que precisam de radioterapia. Em Dourados, foi feito um convênio com o hospital São Luiz para a realização de pequenas e médias cirurgias.

Os investimentos chegaram também no Hospital Estácio Muniz, em Aquidauana, onde foram reformados o centro cirúrgico e o núcleo de hemodiálise, que ganhou equipamentos novos e ampliou a capacidade de atendimento. Em Ponta Porã, a UTI do Hospital Regional foi ampliada e ganhou novos equipamentos para atender a população de toda a região.

No Hospital Regional de Campo Grande, o setor de pediatria foi reformado e um Centro de Reabilitação, o primeiro do estado, vai ser construído. Os investimentos em saúde chegaram também aos hospitais de Coxim, Nova Andradina e Jardim. Campo Grande concluiu o Hospital do Trauma e em Três Lagoas e Dourados dois novos e modernos hospitais estão sendo construídos.

Os resultados positivos levaram o Ministério da Saúde a apontar Mato Grosso do Sul como o segundo estado que mais fez cirurgias eletivas no país.

(*) Matéria editada às 22h50 para correção de informações.