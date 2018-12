Em Mato Grosso do Sul, só 50 das 115 vagas deixadas por médicos cubamos do programa Mais Médicos foram preenchidas, informou a SES (Secretaria Estadual de Saúde). Devido a baixa adesão, o período de inscrição que encerraria nesta sexta-feira (14) foi prorrogado para o dia 18 de dezembro.

Segundo a Secretaria, os profissionais inscritos até o momento estão em Amambai (1), Antônio João (1), Aquidauana (1), Aral Moreira (1), Bandeirantes (2), Bonito (1), Brasilândia (2), Corguinho (1), Corumbá (6), Costa Rica (2), Coxim (4), Dsei (Distrito Sanitário Especial Indígenas) (4), Dourados (6), Guia Lopes da Laguna (1), Jaraguari (1), Jardim (2), Ladário (1), Mundo Novo (1), Pedro Gomes (1), Porto Murtinho (1), Rio Verde (2), São Gabriel (2), Tacuru (3), Caracol (1), Deodápolis (1) e Selvíria (1).

Em Mato Grosso do Sul, dos 219 trabalhadores do Mais Médicos, 114 eram de Cuba. A saúde indígena é mais afetada pela saída dos médicos do país caribenho. O Dsei de Mato Grosso do Sul contava com 11 profissionais. Além do Distrito, a saúde básica em Corumbá tinha 10 profissionais e Dourados, 9.