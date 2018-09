A vacinação contra a poliomielite e sarampo continua em Campo Grande. A campanha de vacina foi prorrogada até a sexta-feira (14), deste mês pelo Ministério da Saúde. Crianças de 1 a menores de 5 anos precisam ser vacinadas.

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) da capital divulgou na última segunda-feira (3), que cinco casos suspeitos de sarampo estão sendo investigados.

Dos cinco casos, quatro são de crianças (uma menor de 1 ano e as demais de 1, 2 e 5 anos) e um adulto (28 anos). Neste ano foram notificados 15 casos, sendo que 10 já descartados, em Campo Grande.

Cerca de nove mil crianças precisam ser levadas pelos pais ou responsáveis até uma das 68 salas de vacinação das Unidades Básicas de Sapude (UBS) ou Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF), que funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h15 às 11h e das 13h às 16h45 (exceto feriados).

Mesmo que a criança já tenha recebido as doses das vacinas no passado, precisam tomar outra dose durante a campanha para garantir a imunização contra as doenças.