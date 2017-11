WhatsApp fica fora do ar no mundo todo

WhatsApp ficou fora do ar na tarde desta quinta-feira (30). Usuários começaram a relatar que estavam enfrentando problemas com aplicativo de mensagem por volta das 15h30. Cerca de uma hora depois, a instabilidade passou, e as mensagens começaram a chegar.

Segundo relatos nas redes sociais, o aplicativo ficou fora do ar no Brasil e em todo o mundo. Pipocavam reclamações de uma longa lista de países, como como Itália, Romênia e Líbano, Finlândia, Croácia, Egito e Estados Unidos.

Com o serviço de bate-papo fora do ar, os usários não conseguiam enviar ou receber mensagens. O app não funcionava tanto em conexões 3G e 4G quanto em redes Wi-Fi.

Contatado, o WhatsApp confirmou que a instabilidade atinge o mundo todo e informa que a situação está sendo averiguada. “Usuários do WhatsApp no mundo estão sem acesso ao serviço. Nos desculpamos pela inconveniência e estamos trabalhando para resolver a questão o mais rápido possível”, disse.