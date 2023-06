"Agro e Meio Ambiente devem caminhar juntos", diz Riedel no Rio

O governador Eduardo Riedel defendeu, nesta quinta-feira (29), durante a 22ª edição do Fórum Empresarial Lide, realizado no Rio de Janeiro, que o agro deve caminhar lado a lado com a discussão ambiental.

Ao lado dos governadores de Goiás, Ronaldo Caiado; Mato Grosso, Mauro Mendes; e do Acre, Gladson Cameli; Riedel destacou o potencial do Estado e colocou em discussão os desafios do agronegócio em escala nacional.

"Três estados na região Centro-Oeste são responsáveis pela metade da safra brasileira, e com potencial de duplicar isso sem derrubar uma árvore sequer. Passamos pela revolução verde, a tecnológica, e está chegando a nova revolução, que é o acesso à internet no campo de forma irrestrita", afirmou o governador.

Riedel ainda destacou a importância dos avanços tecnológicos vistos na área nos últimos anos.

"A Inteligência Artificial, a automação dos processos, são coisas transformadoras dentro das fazendas. As máquinas inteligentes obedecem a todo um sistema complexo pois elas tem acessibilidade. É isso o que dá competitividade, além de toda genética e conhecimento gerado aqui no Brasil ao longo do tempo", destacou.

À plateia, o governador explicou que o meio-ambiente deve andar no mesmo ritmo que o agro, destacando a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc).

"Não tem como dissociar esse agro moderno e competitivo do meio ambiente. Não podemos e não precisamos atacar essa discussão. Pelo contrário, temos que adotá-la. Para a gente, o meio ambiente é indissociável do agro, tanto que nossa secretaria do Desenvolvimento é a mesma do Meio Ambiente", frisou.

Riedel ainda destacou a importância do carbono neutro no Estado até 2030, e destacou que a produção energética de Mato Grosso do Sul atualmente é 96% renovável.

"Cuiabá teve um aumento de 18%, Campo Grande de 14% e Goiânia de 10%, números acima da média brasileira. O Centro-Oeste cresceu de população por ter adotado ações como as citadas, gerado oportunidade a partir desse modelo de novo agronegócio", finalizou.

Deixe seu Comentário

Leia Também