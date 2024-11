Boicote imposto pelo Carrefour na França é "ideológico e mercadológico", diz Acrissul

Assim como o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec), a entidade do setor produtivo no estado, a Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul), também criticou o posicionamento da rede Carrefour na França que anunciou que não comercializará mais carne proveniente dos países do Mercosul.



O CEO do Carrefour na França, Alexandre Bompard, publicou no dia 20 de novembro, uma carta endereçada ao presidente da FNSEA (sigla em francês para Federação Nacional dos Sindicatos de Agricultores da França) em que diz que os produtos sul-americanos não atendem às exigências e às normas francesas, o que tem causado estresse entre os produtores franceses.



O executivo espera que outros estabelecimentos acompanhem o movimento de boicote. Em nota, o Mapa disse que as alegações sobre o Brasil não cumprir com exigências e normas sanitárias é “mentirosa”.



A Acrissul acompanha o posicionamento e destaca que o ato é "meramente ideológico e mercadológico", visando atrapalhar um possível acordo Mercosul-União Europeia.



“O Brasil já se consolidou entre os principais produtores de proteína animal do mundo, garantindo a segurança alimentar de numerosas populações espalhadas pelos mais de 180 países com os quais mantemos estreitos laços comerciais, inclusive da União Europeia.A Acrissul reforça, portanto, o compromisso do agro brasileiro com a qualidade, sanidade e sustentabilidade dos alimentos, fatores que têm sido considerados pelo mercado global para comprar e consumir a carne brasileira, o que atesta a sua qualidade. É preciso respeito às normais internacionais e às diretrizes do livre mercado. O Brasil tem feito a sua parte”, se posicionou a Acrissul.



No Brasil, o Carrefour informou que as sanções à importação de carne se aplicam apenas às lojas na França. “Em nenhum momento ela se refere à qualidade do produto do Mercosul, mas somente a uma demanda do setor agrícola francês, atualmente em um contexto de crise”.



A rede reforça que os outros países onde o Grupo Carrefour opera, incluindo Brasil e Argentina, continuam adquirindo carne do Mercosul.



O presidente da França, Emmanuel Macron que esteve no Brasil nos últimos dias, acompanhando a Cúpula do G20, disse a jornalistas que conversou com o presidente Lula sobre o acordo, ainda no Rio. Na ocasião, declarou que não tomará qualquer decisão que venha a prejudicar a agricultura francesa.



