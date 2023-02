Brasil confirma caso de doença da vaca louca e suspende exportação para a China

O governo federal suspendeu nesta quinta-feira (23) a exportação de carne bovina para a China após a confirmação de um caso de vaca louca no Brasil. O diagnóstico já havia sido confirmado pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) na noite desta quarta-feira (22).

"Seguindo o protocolo sanitário oficial, as exportações para a China serão temporariamente suspensas a partir desta quinta-feira", diz trecho do comunicado divulgado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária.

A medida faz parte de um acordo sanitário fechado entre o Brasil e a China para evitar a exportação de carne possivelmente contaminada.

O caso foi informado à Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) e as amostras foram enviadas para um laboratório de referência da instituição na cidade de Alberta, no Canadá, onde será determinado se a doença ocorreu por meio de ração contaminada ou se trata de um caso atípico, quando a doença se desenvolve espontaneamente na natureza.

"O animal, criado em pasto, sem ração, foi abatido e sua carcaça incinerada no local. O serviço veterinário oficial brasileiro está realizando a investigação epidemiológica que poderá ser continuada ou encerrada de acordo com o resultado", diz trecho do documento do ministério sobre quais medidas foram tomadas.

