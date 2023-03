Defesa SanitÃ¡ria atua no Pantanal

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio de uma comitiva da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), esteve presente no Assentamento Taquaral, em Corumbá, a poucos quilômetros da faixa de fronteira seca com a Bolívia, para conscientizar moradores da região sobre a influenza aviária.

Considerada uma área estratégica para frear a entrada de doenças que afetam a sanidade animal no Brasil, a região pantaneira foi alvo de ações após o registro de um caso em Cochabamba, na região andina da Bolívia.

Durante a conversa com criadores animais do local, os agentes compartilharam várias informações para identificar casos de influenza aviária, além de explicar como proceder em caso de suspeita da doença em algum animal.

O material distribuído aos moradores é didático e de fácil compreensão, justamente para cativar o público sobre a importância de se prevenir a doença.

Outro tema abordado foi a implementação do Selo Arte, que atesta a qualidade de produtos de origem animal produzidos de forma artesanal. A medida é considerada de extrema importância para garantir a segurança alimentar e valorizar os produtores.

Sintomas

Animais que apresentarem dificuldade respiratória, corrimento nasal e ocular, inchaço de cabeça, andar cambaleante, torcicolo e alta mortalidade podem estar infectados pela doença, que em casos raros, pode ser transmitida para humanos.

Indica-se que os criadores evitem o contato e manuseio de animais doentes, e reforcem a limpeza do ambiente de criação das aves.

Caso haja suspeita da doença, deve-se comunicar a Iagro imediatamente pelo WhatsApp (67) 99961-9205, além da plataforma Sistema Brasileiro de Vigilância e Emergência Veterinária e-Sisbravet.

