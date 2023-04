Empregos na agropecuária cresceram 63% em MS

Empregos na agropecuária cresceram 63,47% em Mato Grosso do Sul, em 2022 o setor criou 6,4 mil vagas, totalizando 16,05%, os dados são do Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).

Mato Grosso do Sul registrou 40,3 mil novos postos de trabalho em 2022, o número é 7,85% maior que 2021, quando o estado gerou 37,3 empregos.

Segundo o analista de economia do Sistema Famasul, Jean Américo, as novas contratações estão relacionadas a recuperação econômica. “O resultado do mercado de trabalho com o aumento no número de empregos formais no MS, demonstra a recuperação da economia pós pandemia, ocasionada pelo aquecimento dos setores, em especial de serviços e agropecuária”, explica.

Todos as áreas apresentaram criação de postos de trabalhos formais, com destaque para o setor de Serviços com 15,9 mil vagas, que representa 39,65% do saldo total. Comércio, Indústria e Construção Civil foram responsáveis pela criação de 8,1 mil, 4 mil e 5,6 mil vagas, respectivamente.

Todas as mesorregiões de Mato Grosso do Sul apresentaram saldo positivo no acumulado de 2022. O Centro Norte gerou 14,7 mil vagas, tendo o maior saldo de novos empregos. Na Agropecuária, a região leste foi a mais representativa, com 3,3 mil vagas no setor.

No comparativo nacional, Mato Grosso registrou o maior saldo de postos de trabalho gerados na Agropecuária, com 7,6 mil. Mato Grosso do Sul ficou em terceiro com 6,4 mil novas vagas. Alagoas aparece em último na lista, com mais de mil empregos fechados.

Deixe seu Comentário

Leia Também