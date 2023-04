Exponantec inicia nesta quinta-feira em Nova Andradina

A Exponantec (Exposição Agropecuária de Nova Andradina - Feira Técnica) inicia nesta quinta-feira (13) com oportunidades de negócios e qualificações, tanto para produtores rurais da região, empresas privadas e públicas. O evento segue até sábado (15).

Promovido pelo Sindicato Rural de Nova Andradina, o intuito é somar na disseminação de novas tecnologias para o campo, aponta o presidente do Sindicato Rural, Marcus Vinicius Godoy Garcia Junior.

“O produtor rural tem se destacado na busca por maior eficiência em seu trabalho, mostrando uma evolução sustentável do seu negócio e fazendo com que nossa cidade tenha resultados positivos, contribuindo para o crescimento da economia de todo o Estado”, destaca.

A Exponantec terá um espaço para negócios, o conhecimento técnico será repassado aos participantes, com palestras para produtores rurais, profissionais e acadêmicos do segmento rural. O evento vai proporcionar, ainda, um fórum para intercâmbio de ideias e experiências sobre os assuntos que afetam o mercado agrícola e pecuário.

A abertura será no dia 13, às 9 horas da manhã, e a programação traz cerca de 10 palestras e ainda um curso de drone promovido pelo Senar/MS e Sindicato Rural. A programação conta com conteúdos e palestrantes da Agraer, do Senar/MS, da Famasul, do Instituto Federal de MS e da Polícia Militar.

