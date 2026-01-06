Faltando quatro dias, mais de 4 mil cadastros de soja ainda não foram finalizados em MS

Faltando apenas quatro dias para o encerramento do prazo obrigatório de cadastro da safra de soja 2025/2026, a Iagro alerta que mais de 4 mil fichas ainda não foram finalizadas, correspondendo a quase 1 milhão de hectares sem registro em Mato Grosso do Sul.

O diretor-presidente da Iagro, Daniel Ingold, reforça que o prazo se encerra no dia 10 de janeiro e não haverá prorrogação. “Hoje nós estamos em torno de 2,7 milhões de hectares cadastrados, sendo que a nossa expectativa, segundo estimativa da Aprosoja, com base no SIGA, é de chegar a 4,5 milhões. Ajude a Iagro a trabalhar na defesa. Evite que nós tenhamos que notificar o produtor que não fizer o cadastro. O prazo não será prorrogado. Pedimos o auxílio de todos para que isso seja feito o mais breve possível, para evitar problemas futuros”, explicou.

São cerca de 17 mil propriedades produtoras de soja e, neste ciclo, os maiores volumes de área cultivada seguem concentrados em municípios como Maracaju, Ponta Porã, Sidrolândia, Dourados e Rio Brilhante, mas o ritmo de cadastramento segue abaixo do esperado, às vésperas do prazo final.

O secretário da Semadesc, Jaime Verruck, também reforçou o chamado aos produtores.“Estamos muito próximos do fim do prazo e ainda com um volume expressivo de áreas sem cadastro. Isso fragiliza o trabalho de defesa sanitária e expõe o Estado a riscos que podem ser evitados. O cadastro é uma ferramenta básica de proteção da própria lavoura e do setor como um todo. É fundamental que o produtor faça sua parte agora, para que não tenhamos prejuízos maiores lá na frente.”

