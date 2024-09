JD1TV: Nelore-MS e Acrissul anunciam atrações do "Campo Grande Rodeo Music"

A Expogenética acontecerá em Campo Grande de 30 de outubro a 10 de novembro, promovida pela Nelore-MS, em parceria com a Acrissul. O objetivo do evento é reforçar a importância da raça de gado Nelore para o Mato Grosso do Sul.

Durante os dias de evento terão leilões, palestras, provas equestres, shopping de animais, parque de diversões e uma uma etapa do mundial de rodeio da Professional Bull Riders (PBR) Brasil.

A PBR é a maior organização mundial de montaria em touros, presente em vários países, incluindo o Brasil, Estados Unidos, Canadá, México e Austrália. Terá também o "Campo Grande Rodeo Music", shows nacionais de sertanejo que acontecerão durante a Expogenética.

Além de apresentações regionais, terá Jads e Jadson, Jiraya Uai, Felipe e Rodrigo, e a principal atração, que encerrá o Campo Grande Rodeo Music, o Cabaré, com apresentação de Leonardo com Bruno e Marrone.

As atrações foram anunciadas nesta quinta-feira (19), em um evento promovido pela organização da Expogenética.

