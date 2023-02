Ministério da Agricultura investiga caso suspeito de doença da vaca louca

O Ministério da Agricultura confirmou nesta segunda-feira (20) que está investigando um possível caso da doença da vaca louca em um animal do Pará. A pasta informou que os resultados laboratoriais devem ser divulgados na quarta-feira (22).

"O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) informa que, acerca do caso suspeito de Encefalopatia Espongiforme Bovina (Mal da "vaca louca"), todas as medidas estão sendo adotadas pelos governos", diz um comunicado divulgado pela pasta.

Outro trecho do texto divulgado pelo ministério diz que, dependendo do resultado, “serão aplicadas imediatamente as ações cabíveis”.

A doença é causada por ração contaminada, mas também pode ser um caso atípico da doença, já que a doença pode ocorrer como efeito da velhice do animal.

Caso seja confirmado, caso atípico ou não, o Brasil pode acabar suspendendo a exportação de carnes, como ocorreu em setembro de 2021, quando o governo federal suspendeu as exportações de carne bovina para a China após a identificação de dois casos atípicos da doença.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também