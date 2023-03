Tereza Cristina vai para a "calÃ§ada daÂ fama"

O nome da senadora Tereza Cristina (PP/MS) foi incluído, nesta segunda-feira (6), na Calçada da Fama do Agro durante a 23ª edição da Expodireto Cotrijal, realizada em Não-me-Toque, no Rio Grande do Sul.

Ao lado de autoridades como o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, o atual ministro de Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, os senadores Hamilton Mourão (Republicanos/RS) e Luiz Carlos Heinze (PP/RS), a senadora sul-mato-grossense recebeu, do presidente da Cooperativa Cotrijal, Nei Mânica, a homenagem.

A senadora agradeceu o reconhecimento do seu trabalho como ministra da Agricultura. "São eles que carregam nossa economia, trabalham todos os dias da semana para produzir alimentos de qualidade para os brasileiros e milhões de pessoas ao redor do mundo", afirmou.

Criada em 2019 em comemoração aos 20 anos da Expodireto, a Calçada da Fama do Agro homenageia todo ano uma personalidade que ajudou no crescimento do setor do agro no Brasil, e este ano, a escolhida foi a senadora.

Eduardo Leite elogiou a atuação de Tereza Cristina em prol da agropecuária brasileira e disse que sua trajetória poderá inspirar homens e mulheres no campo. “Ao olhar o nome na calçada da fama, as pessoas também vão ver a trajetória de cada personalidade que está eternizada aqui. A jornada da nossa ministra é um grande exemplo como produtora rural, mulher, parlamentar e vai inspirar as pessoas a fazer muito mais, gerar renda e riqueza no campo”, explicou.

No evento, a parlamentar destacou que a previsão é que o Brasil bata neste ano mais um recorde de produção de grãos, e defendeu a ampliação ampla dos recursos financeiros destinados ao Plano Safra.

Além da homenagem, Tereza Cristina participou do V Encontro Jurídico da Ordem dos Advogados (OAB) do Rio Grande do Sul na Expodireto, onde falou sobre sua trajetória e prioridades de seu mandato, como educação de jovens, segurança jurídica no campo, sustentabilidade e debate sobre acordos comerciais.

Deixe seu Comentário

Leia Também