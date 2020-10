Adolescente de 15 anos morre após perder o controle da moto

No início da tarde desta quinta-feira (08), uma moça identificada Bruna Bianca Pimentel da Silva, de 15 anos morreu após perder o controle da motocicleta que conduzia e bater em uma sarjeta na rua Travessa Alecrim, no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus.

De acordo com testemunhas do fatal acidente, a adolescente bateu a cabeça fortemente no chão ao cair da motocicleta, e morreu no local. A jovem de apenas 15 anos estava fugindo da blitz , e em alta velocidade, acabou se acidentando sozinha.

Policiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atenderam a ocorrência.

O Instituto Médico Legal (IML) foi o responsável por remover o corpo de Bruna.

Veja vídeo clicando aqui.

