“Agenda segue normal”, diz Tereza Cristina sobre crise na Arábia Saudita

A crise que se instalou na Arábia Saudita como consequência dos ataques às instalações da estatal Saudi Aramco, não afeta as negociações com o agronegócio brasileiro. Em entrevista ao JD1 Notícias, a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, garantiu que a agenda de compromissos durante sua missão ao país árabe está mantida.

Tereza está em sua primeira missão oficial a países árabes desde a posse em janeiro. Desde o dia 13, a ministra visita países que respondem por 56% do atual comércio do Brasil com a Liga Árabe.

Estão programadas rodadas de negociações bilaterais entre as empresas e potenciais parceiros árabes. Outro objetivo da missão é discussão da formação de alianças estratégicas de capital brasileiro e árabe, com foco na produção de alimentos para o abastecimento das populações dos países árabes.

Crise

O grupo houthi do Iêmen, alinhado ao Irã, atacou duas instalações no centro da indústria petrolífera da Arábia Saudita, incluindo a maior instalação de processamento de petróleo do mundo. Por conta do ataque, a Arábia anunciou suspensão temporária da produção diária e a semana já começou com altas acentuadas nas bolsas de valores de todo o mundo.

Deixe seu Comentário

Leia Também