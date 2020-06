Corte de luz está proibido por mais um mês

Sarah Chaves, com informações da Agência Brasil

A medida para garantir o fornecimento de energia durante a pandemia de Covid-19, da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), foi prorrogada até o dia 31 de julho.

Conforme a medida, não pode haver corte de fornecimento de energia elétrica por falta de pagamento; os atendimentos telefônicos com solicitações urgentes devem ser priorizados; e os meios automáticos de atendimento, como o SAC, devem ser melhorados para evitar a ida das pessoas às companhias de fornecimento.

A diretora da Aneel Elisa Bastos Silva, justificou a prorrogação argumentando que os efeitos da pandemia no setor elétrico levaram a um aumento da inadimplência dos consumidores e à redução do mercado das distribuidoras, em virtude da diminuição na atividade econômica e da necessidade de manutenção do serviço.

Elisa disse, entretanto, que a norma aprovada pela agência prevê que, se após o prazo determinado a dívida persistir, a energia será cortada. As distribuidoras deverão avisar os consumidores com antecedência.

"Feitas essas ressalvas, a proposta é que, a partir de 1º de agosto, a distribuidora volte a efetuar a suspensão do fornecimento por inadimplência", disse Elisa, em seu voto.

Como parte das ações de suporte à pandemia, a Aneel decidiu também abrir consulta pública para debater com a sociedade como será feita, de modo gradual, a volta da possibilidade de corte do fornecimento de inadimplentes a partir de 1º de agosto, além de como será feito o retorno do atendimento presencial e de outras obrigações das distribuidoras.

A proposta fica aberta para participação popular até o dia 30 de junho, no site da Aneel.

