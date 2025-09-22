Anvisa suspende suplementos com cúrcuma, chá verde e centella asiática

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão imediata da comercialização e apreendeu suplementos alimentares de cúrcuma, chá verde (extrato seco de Camellia Sinensis) e centella asiática, fabricados pela Verde Flora Produtos Naturais Ltda., que estavam sendo vendidos sem registro, notificação ou cadastro junto à agência, configurando irregularidade grave.

A fiscalização da Anvisa, em parceria com a Vigilância Sanitária de Itapemirim (ES), já havia interditado em agosto um galpão clandestino utilizado para a produção desses suplementos.

Além desses, a Anvisa suspendeu também outros suplementos irregulares e falsificados, como o Creatine Powder 100% Pure, Whey Gourmet e Nitro Way 3W, por apresentarem rótulos falsos e origem desconhecida.

A ação da Vigilância em Saúde de Americana (SP) e da Polícia Civil de São Paulo foi fundamental para essa identificação.

Também foram recolhidos os suplementos Feno Grego Prevent, da Suplemais, e DHT Blocker Fotisolution 5X, da Capsul Brasil, devido à falta de avaliação de segurança e composição inadequada.

A Anvisa reforça que todos os lotes desses produtos estão proibidos no mercado, como forma de proteger a saúde dos consumidores contra riscos causados por produtos não regulamentados.

