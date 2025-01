Após destinação de R$ 100 bi, Lula faz 1ª reunião do ano sobre a reconstrução do RS

O total de recursos destinados pelo Governo Federal nas ações de apoio ao estado do Rio Grande do Sul, impacto por enchentes em 2024, superou a cifra de R$ 100 bilhões, e para dar continuidade aos projeto de construção de unidades habitacionais, o presidente Lula se reuniu com ministros na segunda-feira (6).

O Governo Federal já autorizou a construção de 11,5 mil unidades habitacionais em diversos municípios gaúchos, além da criação de modalidades especiais do Minha Casa, Minha Vida para emergências e a possibilidade de aquisição de imóveis prontos, com valor elevado para até R$ 200 mil.

“Nós vamos construir habitações dentro do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR, que financia o programa Minha Casa, Minha Vida), como também no modelo de Compra Assistida, de imóveis existentes, em que as famílias escolhem aqueles imóveis e podem se mudar”, disse o ministro da Casa Civil, Rui Costa, durante a reunião.

Em entrevista à Voz do Brasil na semana passada, o ministro das Cidades, Jader Filho, também ressaltou que o governo reforçou o orçamento com R$ 6,5 bilhões para obras de drenagem e recuperação de diques na região metropolitana da capital gaúcha, com o objetivo de prevenir novos desastres.

O Governo Federal vai instalar no Rio Grande do Sul uma Casa de Governo, estrutura que reúne órgãos federais para atuarem de maneira coordenada nas ações de reconstrução do estado.

O total de recursos destinados pelo Governo Federal superou a cifra de R$ 100 bilhões. Uma ação que envolveu profissionais que atuaram tanto na linha de frente dos resgates e ajuda humanitária à recuperação de estruturas de atendimento nas áreas de saúde, educação, assistência social, infraestrutura, habitação, telecomunicações, conectividade, meio ambiente, agricultura e pecuária, fornecimento de água e energia.

